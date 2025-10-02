Samanyolu Haber /Dünya / Flaş iddia: Esad'a Moskova'da 'zehirli' suikast düzenlendi /02 Ekim 2025 15:08

Flaş iddia: Esad'a Moskova'da 'zehirli' suikast düzenlendi

Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’da zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığı iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, girişimin Rusya’yı zor durumda bırakmayı amaçladığını duyurdu. Sağlık durumu stabil olan Esad’ın hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

SHABER3.COM

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’da bulunduğu sırada zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını açıkladı. 

Gözlemevi’nin X hesabından yapılan duyuruda, girişimin Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı Moskova’ya mal etmek amacıyla planlandığı ileri sürüldü.

Esad’ın 30 Eylül sabahı Moskova’nın eteklerindeki bir hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. 

Kaynaklara göre, hastanede bulunduğu süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Genel Sekreteri Mansur Azzam’ın kendisini ziyaret etmesine izin verildi.

Zehirlenme girişimi, Esad’ın devrilmesinden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

Esad, 8 Aralık 2024’te HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların öncülük ettiği ani bir operasyonla devrilmiş, böylece 54 yıllık Esad hanedanı iktidarı sona ermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: Esad'a Moskova'da 'zehirli' suikast düzenlendi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:28