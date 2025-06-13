Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Fahrettin Altun gidiyor, yerine gelecek isim de belli /13 Haziran 2025 10:54

Flaş iddia: Fahrettin Altun gidiyor, yerine gelecek isim de belli

Gazeteci Nuray Babacan, AKP kulislerine yansıyan kabine değişikliği iddialarını kaleme aldığı yazısında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in getirileceğini ileri sürdü.

SHABER3.COM

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, olası kabine değişikliği ve AKP kulislerine yansıyanları köşesine taşıdı. Babacan, kabinede 3-4 bakanlık haricinde değişim beklenmediğini belirtirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in gelebileceğini ileri sürdü.

ACAR DA HAZIRLIK YAPIYOR
Babacan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın parti sözcülüğünün güçlendirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı da dahil tek ses olmasını istediğine vurgu yaparak, "AKP’lilerin iddialarına göre Acar, Altun’un görevini üstlenme planları yapıyor" ifadelerini kullandı.

'ALTUN'UN PEK HOŞUNA GİTMEYECEK'
İletişim Başkanlığı için talip olan diğer ismin Ebubekir Şahin olduğuna değinen Babacan, şu ifadeleri de kullandı:

"Aynı göreve talip diğer ismin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin olduğu öne sürülüyor. RTÜK başkanlığı yerine parti sözcüsü gibi çalıştığı iddia edilen Şahin’in yeni seçilen RTÜK üyesi Hasan Davulcu’yu yerine hazırladığı, görevi ona bırakarak saraya geçme planları yaptığı anlatılanlar arasında. Bütün bunlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un pek hoşuna gitmeyecek!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: Fahrettin Altun gidiyor, yerine gelecek isim... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:52