Flaş iddia: Fahrettin Altun gidiyor, yerine gelecek isim de belli

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, olası kabine değişikliği ve AKP kulislerine yansıyanları köşesine taşıdı. Babacan, kabinede 3-4 bakanlık haricinde değişim beklenmediğini belirtirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in gelebileceğini ileri sürdü.





ACAR DA HAZIRLIK YAPIYOR

Babacan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın parti sözcülüğünün güçlendirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı da dahil tek ses olmasını istediğine vurgu yaparak, "AKP’lilerin iddialarına göre Acar, Altun’un görevini üstlenme planları yapıyor" ifadelerini kullandı.





'ALTUN'UN PEK HOŞUNA GİTMEYECEK'

İletişim Başkanlığı için talip olan diğer ismin Ebubekir Şahin olduğuna değinen Babacan, şu ifadeleri de kullandı:





"Aynı göreve talip diğer ismin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin olduğu öne sürülüyor. RTÜK başkanlığı yerine parti sözcüsü gibi çalıştığı iddia edilen Şahin’in yeni seçilen RTÜK üyesi Hasan Davulcu’yu yerine hazırladığı, görevi ona bırakarak saraya geçme planları yaptığı anlatılanlar arasında. Bütün bunlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un pek hoşuna gitmeyecek!"