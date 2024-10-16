Flaş iddia: Fidan Saray'a, Kalın bakanlığa

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede bazı değişiklikler yapacağını açıkladı. Kulisler adeta toz duman.





İddialar birbiri ardına gelirken, Gerçek Gündem'de ilginç bir iddia haberleştirildi.





KİMLER YERİNİ KORUR?



Habere göre kabineye değişikliğine ilişkin AK Parti ve Meclis kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri de kim giderden daha çok, “kimler yerini koruyacak?” sorusu oldu. Kulislerde yapılan değerlendirmelerde üzerinde uzlaşılan ve yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ismi yer alması beklenen isimler şöyle:





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu.





HANGİ BAKANLIKLAR DEĞİŞEBİLİR?



Yine kabineye ilişkin AK Parti ve Meclis kulislerinde performans açısından yapılan değerlendirildiğinde yerini kaybetmesi muhtemel isimler arasında ilk başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yer aldığı iddia ediliyor.





2 YARDIMCI OLABİLİR Mİ?



Kabineye ilişkin yapılan en ilginç iddia ise bu defa yeni bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı daha atanabileceği yönündeki değerlendirmeler oluyor. Bu farklı görüşü dile getirenler, özellikle Orta Doğu’da yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle ikinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Hakan Fidan’ın bu göreve getirilerek, bazı bakanlıkların koordinasyonuyla ülke politikalarını yöneteceğini iddia ediyorlar. Bu formül hayata geçerse, yeni Dışişleri Bakanı'nın da MİT Müsteşarı İbrahim Kalın olabileceği öne sürülüyor.





2 ESKİ İSİM GERİ Mİ DÖNÜYOR?



Yumaklı'nın yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişci'nin tekrar getirileceği öne sürülürken, yeni kabine de eski Bakan Berat Albayrak’ın da yer bulabileceği iddia ediliyor. Albayrak’ın bu defa Enerji Bakanı olarak görev alacağına dikkat çekilen kulislerde, İçişleri Bakanlığı için Efkan Ala ve Ali İhsan Arslan’ın ismi, Adalet Bakanlığı için ise Hayati Yazıcı ve Bülent Turan’ın ismi öne çıkıyor.





NE ZAMAN OLACAK?



Erdoğan’ın kabine değişikliğini bu hafta sonunda yada önümüzdeki hafta başında yapacağını öne süren AK Partili yetkililer, yeni kabinenin 27 Ekim tarihinde yapılacak MYK öncesinde açıklanmasının beklendiğini de ifade etti.