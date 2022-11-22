Flaş iddia: 'Gizli tanık' Akşener'in dosyasına da girdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında soruşturma başlattı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi.







Halk TV’deki habere göre, İYİ Parti lideri hakkında soruşturma açılmasının üzerinden 6 yıl geçmesine karşın Akşener henüz ifade için çağırılmazken, dosyaya bazı tanık ve gizli tanık beyanlarının girdiği öğrenildi.





İYİ Parti Genel Sekreteri olan aynı zamanda da Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz yaptığı değerlendirmede yaşanan bu sürecin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Poyraz, “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok. Yaşanan bu süreç Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” dedi.

