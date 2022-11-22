Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: 'Gizli tanık' Akşener'in dosyasına da girdi /22 Kasım 2022 17:53

Flaş iddia: 'Gizli tanık' Akşener'in dosyasına da girdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan ve Mayıs 2019’da gizlilik kararı verilen soruşturmasına gizli tanık ifadelerinin sokulduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında soruşturma başlattı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi. 

Halk TV’deki habere göre, İYİ Parti lideri hakkında soruşturma açılmasının üzerinden 6 yıl geçmesine karşın Akşener henüz ifade için çağırılmazken, dosyaya bazı tanık ve gizli tanık beyanlarının girdiği öğrenildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri olan aynı zamanda da Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz yaptığı değerlendirmede yaşanan bu sürecin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Poyraz, “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok. Yaşanan bu süreç Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: 'Gizli tanık' Akşener'in dosyasına da girdi Sonraki Haber >>

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen

Kardelen

Kardelen

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:28:27