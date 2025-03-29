Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? /29 Mart 2025 12:01

Flaş iddia: Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor?

Geçen yıl şubat ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden ayrılan Hafize Gaye Erkan, uzun bir sürenin ardından Ankara'ya dönüş yapıyor. Bugünkü Resmi Gazete'de kurulduğu açıklanan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 'Yatırım ve Finans Ofisi'nin başına Erkan'ın getirileceği iddia edildi.

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Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat'ta görevinden ayrılmış ve yerine mevcut TCMB Başkanı Fatih Karahan görevlendirilmişti.


TCMB Başkanlığını bıraktıktan sonra Türkiye ve New York arasında mekik dokuyan Erkan'ın zaman zaman BDDK Başkanı olacağı öne sürülse de, bir yılı aşan sürede Ankara tarafından Erkan'a herhangi bir görev tebliğ edilmedi.

YATIRIM OFİSİ'NİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ
28 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm, Finans ve İnsan Kaynakları ofisleri kapatılırken, Yatırım Ofisinin adı "Yatırım ve Finans Ofisi" şeklinde değiştirildi.

YENİ OFİSİN BAŞINA ERKAN MI GETİRİLECEK?
Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi'nin başına Hafize Gaye Erkan'ın getirileceğini öne sürdü.

Turhan'ın yazısında yapılacak atama için şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi var ya? İşte onun başına Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geçecekmiş. Erkan’ın geçen sürede bir çok proje hazırladığı, göreve başlar başlamaz uygulamaya girişeceği de konuşuluyor. Ben Hafize Hanım’a şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyorum."

İddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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