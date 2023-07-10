Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: HÜDAPAR bastırdı, Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk tahliye edildi /10 Temmuz 2023 17:13

Flaş iddia: HÜDAPAR bastırdı, Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk tahliye edildi

Yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl, 6 ay hapisle cezalandırılan Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk tahliye edildi.

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Ebu Hanzala olarak bilinen selefi Tevhid Cemaati’nin lideri Halis Bayancuk, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı suçlamadan defalarca tutuklanıp serbest bırakılmasıyla adalet gündeminin en ilginç figürlerinden biri haline gelen selefi Tevhid Cemaati’nin lideri Halis Bayancuk’un hüküm giydiği dosya, Yargıtay’da 28 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada bozulmuştu.

Gerçek Gündem'in haberine göre son duruşmada ise mahkeme, Ebu Hanzala’nın yargılandığı üç dosyayı birleştirme kararı almıştı. Ebu Hanzala bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

Gerçek Gündem’in kaynağı ise, ‘‘HÜDAPAR, Yargıtay ile çok görüşmeler yaptı öncesinde. AKP’ye destekleri ile beraber bu dosyayı ve buna benzer dosyaları önlerine koydular. Ben Ebu Hanzala’nın anlaşma yaptığını düşünüyorum. Bazı sert söylemler içeren konuşmaların hepsini internetten sildiler, kaldırdılar.’’ ifadelerini kullanmıştı. 

HÜDAPAR VE EBU HANZALA’NIN ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VAR?
Ebu Hanzala’nın babası Hacı Bayancuk, 1992’de Hizbullah’ın askeri kanat sorumluluğunu yaptı. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, terör örgütü Hizbullah’ın Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancuk'un avukatlığını yapmıştı.

HALİS BAYANCUK KİMDİR?
Çeşitli zamanlarda El-Kaide ve IŞİD soruşturmalarında göz altına alınması ve ardından serbest bırakılmasıyla ve IŞİD'in "Türkiye emiri" olduğu iddiasıyla gündeme gelmiştir.[1] 2017 yılında son kez tutuklanmış, yargılandığı davanın Şubat 2021'de açıklanan kararıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 
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