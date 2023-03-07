Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Hulusi Akar, kriz yaşanan toplantı öncesinde Meral Akşener'i ziyaret etti /07 Mart 2023 17:26

Flaş iddia: Hulusi Akar, kriz yaşanan toplantı öncesinde Meral Akşener'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Altılı Masa'nın kriz yaşadığı toplantıdan önce Meral Akşener'i ziyaret ettiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Karar yazarı Akif Beki, Altılı Masa'nın kriz yaşadığı toplantıdan önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Gizli bir ziyaretin' gerçekleştiğini söyleyerek, "Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi" dedi ve şu soruları sordu: "Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?"

Yazar Akif Beki, "Akşener'in gizli ziyaretçisi olsa ne yazar" başlığıyla kaleme aldığı yazıda 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 'helikopter' ile ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor" ifadelerini yazdı. 

"Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?" sorularını soran Beki, şu düşünceleri dile getirdi:

"Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmaması için, 2018'de Abdullah Gül'ün yan bahçesine bir helikopter inmişti. Askeri helikopterdi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı taşıyordu. Beraberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinden bir isim, İbrahim Kalın vardı. Ricacı olmaya gelmişlerdi.

Bu olay, askerin siyasete antidemokratik müdahale skandallarını andırıyordu, çokça eleştirildi.

Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor. Hani şu ortak adayın açıklanacağı ama krizle sonuçlanan Altılı Masa toplantısından hemen önce...

Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi, inananlar olmuş, düşünün.

Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?

Yani Akşener'in kriz çıkaran hamlesinde gizli ziyaretçisinin bir rolü, etkisi var mı?

Şimdilik esrarını koruyor ama sis perdesi dağılınca aslı astarı çıkacaktır.

Gizli kapaklı müdahaleler, bilhassa alışkanlık haline getirildiğinde ilanihaye sır olarak kalmıyor, bu bir.

Durup dururken, yok yere ortaya çıkmıyor, bu da iki.

Bir olay tuhaf kaçıyor, mantıklı gelmiyor, görünen haliyle izah edilemiyorsa altında komplo aranıyor.

Dolayısıyla Akşener'in; önce kendisine, sonra masaya zarar verecek bir işe niye kalkıştığını açıklayamayanlar, çok teoriler geliştirecek daha."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: Hulusi Akar, kriz yaşanan toplantı öncesinde... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Kritik toplantı başladı…

Kritik toplantı başladı…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:24