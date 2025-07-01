Flaş iddia: İfşalarıyla tanınan Muhammet Yakut öldü

Gazeteci Yavuz Değirmenci’nin paylaşımıyla gündeme gelen iddiaya göre, Yakut’un cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ancak, ölüm haberi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Bazı kaynaklar, Yakut’un ölümünün suikast şüphesiyle araştırılması gerektiğini söylüyor. Ailesi veya yakınlarından ölüm haberiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.





Muhammet Yakut, “Delilerin Delisi” rumuzuyla YouTube’da yayımladığı videolarla, Türkiye’deki siyasi ve iş dünyasına dair çarpıcı iddialarda bulunarak dikkat çekmişti. Sedat Peker ile ilişkilendirilen Yakut, Mehmet Ağar ve bazı siyasiler hakkında suçlamalarda bulunmuştu. Muhammet Yakut, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP’li Tolga Ağar’ın, Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un vurulması için kendisine Ruşen Ekşi ile haber gönderdiğini ileri sürmüştü.





TR724'te yer alan habere göre Yakut, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçmişte MİT Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, bazı siyasi ve bürokratik bağlantılar üzerinden tartışmalı işlere karıştığını öne sürdü. Bir videosunda, “Hakan Fidan Allah için benimle uğraşma. Saçımın teline zarar gelirse kardeşlerim oğlun Halit Fidan’ı dişleriyle parçalar. Halit’e de nasihatim; Yanlış işleri artık bırak, baban da bunlardan rahatsız.” ifadelerini kullanmıştı.





Ayrıca, Dilan ve Engin Polat çiftini kuyumcu dükkânları üzerinden kara para aklamakla suçladı; ancak bu iddialar Polat çifti tarafından yalanlandı. Yakut’un videoları nedeniyle, “birden fazla kişiyle yağma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı yayma” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmış, 2023’te kırmızı bülten çıkarılmıştı.



