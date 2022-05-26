Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: IŞİD'in yeni lideri el-Kureyşi İstanbul'da yakalandı /26 Mayıs 2022 16:29

Flaş iddia: IŞİD'in yeni lideri el-Kureyşi İstanbul'da yakalandı

IŞİD'in yeni lideri olduğu duyurulan Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı öne sürüldü. Açıklamayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı belirtiliyor.

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Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. IŞİD lideri, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan IŞİD uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandığı belirtildi.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
OdaTv'nin haberine göre, IŞİD liderinin yakalanmasının ayrıntılarını ise önümüzdeki günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. 

SON LİDERLERİ 3 ŞUBAT 2022'DE ÖLDÜRÜLDÜ
2014'te halifeliğini ilan eden Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el Bağdadi, Ekim 2019'da İdlib'deki bir ABD baskınında öldürüldü. 

Örgütün sonraki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi oldu. 

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi önceki lider el-Bağdadi ile aynı sonu yaşadı. 3 Şubat 2022'de İdlib'deki bir ABD operasyonunda öldürüldü. 

IŞİD bu operasyonu doğrularken, yaptığı açıklamada örgütün yeni liderinin Kureyş kabilesinden olduğu iddia edilen Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi olduğunu açıklamıştı. 

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