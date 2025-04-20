Flaş iddia: 'Kıbrıs’taki rüşvet skandalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘payını’ alamadığı için patladı'

Ayşemden Akın’ın Falyalı’nın eski finans müdürü Cemil Önal’dan aktardığına göre Halil Falyalı, yaşadığı dönemde kazancının yüzde 45’ini AKP’ye rüşvet olarak veriyordu. Ancak ölümünden sonra eşi Özge Falyalı döneminde bu rüşvet oranı yüzde 75’e çıkarıldı. Rüşvet ağı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alamadığı için patlıyor!





Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.





TR74'te yer alan habere göre Ayşemden Akın, şunları söylüyor:





Halil Falyalı’nın finans işlerinden sorumlu Cemil Önal’ın iddiasına göre Falyalı öldükten sonra hiçbir şey değişmedi. Sadece alttan bir kaç eleman değişti. Onların yerine aileye yakan elemanlar getirildi. Sistem aynen devam ediyor. Hatta diyor ki, Halil Falyalı yaşarken AKP’ye elini ayağını o kadar kaptırmıştı ki kazancının yüzde 40-45’ini rüşvet olarak veriyordu. Falyalı öldükten sonra (eşi) Özge (Falyalı) kazancının yüzde 75’ini AKP’ye veriyor diyor. Yani şu anda kazancın yüzde 25’i Falyalı ailesinde kalıyor, yüzde 75’i rüşvet olarak AKP’ye gidiyor.





Savcılara, polislere, bakanlara, oğullara, kurulan paravan şirketlere… Bu parayı Falyalı ailesinden Türkiye’nin haraç olarak aldığını söylüyor Ankara’daki idare… Üçüncü bölüme hazırlanıyoruz o bölümde de Ömer Çelik’e kadar uzanan, onun ailesine, yakınlarına kadar uzanan çok detaylı ve ses kaydı olan bilgiler veriyor Cemal Önal…





‘’20 Milyon dolar Süleyman Soylu’ya, 50 milyon dolar Fuat Oktay’a verdik. Bunları tek seferde vermedik, peyderpey verdik. Dövizciler aracılığıyla yaptık bunları’ diyor. Bavulla ödeme yaptıkları da oluyormuş. Kendi eliyle verdiği 1,5-2 milyon dolarlık rüşvetleri de anlatıyor. Türkiye’deki savcılara da, buradaki siyasilere de… Daha onları yazmadık; yazacağız… Falyalı, buradaki siyaseti dizayn eden adamdı. Ersin Tatar’ı vs. Daha o kısma gelmedik… Onları da yazacağız.





Erdoğan: Benden habersiz nasıl çalarsınız!

Erdoğan’la ilgili söylediği şey şu; “Erdoğan payını alamadığı için bunlar oldu. Erdoğan’ın haberi olmadan bu şahıslar bu kadar rüşvet aldığı için Reis kızdı” diyor. Yoksa Erdoğan niye kızsın. “Aldığınız rüşveti bana getireceksiniz!” diyor Erdoğan… Talimat vermiş. Erdoğan, bunların kendisinden para kaçırdığını anlayınca o yüzden bu işi bozdu diyor. Babasını ve oğlunu o yüzden görevden aldı diyor. Ondan gizli bir rüşvet işi çevirmeye başlamışlar. Erdoğan bunu öğrendi ve ‘Bu paralar ne’ diyor. Kasetler, paralar neyin nesi diyor! Asıl kavga o diyor; benden habersiz nasıl çalarsınız!



