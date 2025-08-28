Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Meral Akşener, adaylık için Mansur Yavaş'a neler vadetti? /28 Ağustos 2025 09:41

Flaş iddia: Meral Akşener, adaylık için Mansur Yavaş'a neler vadetti?

Yandaş gazeteci Sinan Burhan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Meral Akşener'in Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanlığı adaylığını teklif ettiği ve seçimi kaybetmesi halinde İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı bırakmayı önerdiği iddia edildi.

SHABER3.COM

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte yaşanan tartışmalı gelişmelere dair yeni bir kulis iddiası gündeme geldi.

Yandaş gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’dan ayrıldığı dönemde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile kritik bir görüşme yaptığını öne sürdü.

AKŞENER–YAVAŞ–İMAMOĞLU ZİRVESİ
Burhan’ın iddiasına göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinden bir gün önce, pazar gecesi Meral Akşener evinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

“CUMHURBAŞKANI ADAYI OL” ÇAĞRISI
Akşener, görüşmede anketlerde Yavaş ve İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önde olduğunu söyledi. Bu tabloyu gerekçe göstererek Mansur Yavaş’a, “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısında bulundu.

Ancak Yavaş’ın çekimser tutumu üzerine Akşener daha ileri bir teklif yaptı.

Yandaş gazeteci Burhan’ın aktarımına göre Akşener, Yavaş’a şu sözlerle seslendi: “Mansur abi gel, Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı sana bırakırım.”

SEÇİM SÜRECİNE DAİR ÇARPICI KULİS
Bu iddia, seçim sürecinde yaşanan tartışmalı süreçleri yeniden gündeme taşıdı. Akşener’in adaylık önerisinin Yavaş tarafından kabul edilmediği, bunun üzerine Altılı Masa’nın Kılıçdaroğlu adaylığında birleştiği ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: Meral Akşener, adaylık için Mansur Yavaş'a... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:40