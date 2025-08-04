Flaş iddia: MHP’li vekilin de diploması sahte çıktı

Sahte diploma skandalında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. En çok merak edilen konuların başında ise kimlerin sahte diploma sahibi olduğu sorusu geliyor.





Tartışmalar devam ederken gündemdeki sahte diplomalı isimler arasında MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın da olduğu iddia edildi.





Gazeteci Fatih Ergin, ”Sahte diplomalılar arasında, daha önce İsviçre’den alacağı 45 milyon Euro’luk kredi için sahte Vakıfbank teminat mektubunu kreditöre verdiğini ortaya çıkardığım MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da var... Diploması iptal edilecek mi?” diye sordu.