Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: MHP’li vekilin de diploması sahte çıktı /04 Ağustos 2025 10:38

Flaş iddia: MHP’li vekilin de diploması sahte çıktı

Sahte diploma skandalı büyüyor. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın adının da sahte diplomalılar listesinde olduğu ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Sahte diploma skandalında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. En çok merak edilen konuların başında ise kimlerin sahte diploma sahibi olduğu sorusu geliyor. 

Tartışmalar devam ederken gündemdeki sahte diplomalı isimler arasında MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın da olduğu iddia edildi.

Gazeteci Fatih Ergin, ”Sahte diplomalılar arasında, daha önce İsviçre’den alacağı 45 milyon Euro’luk kredi için sahte Vakıfbank teminat mektubunu kreditöre verdiğini ortaya çıkardığım MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da var... Diploması iptal edilecek mi?” diye sordu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: MHP’li vekilin de diploması sahte çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:54