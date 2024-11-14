Flaş iddia: Netanyahu, Trump'a ateşkes hediyesi hazırlıyor

İsrail, ABD Başkanı seçilen Donald Trump için bir "hediye ateşkes" hazırlıyor. Netanyahu hükümeti, Trump'a erken bir dış siyaset başarısı sağlamak amacıyla Lübnan ile bir ateşkes anlaşmasına zemin hazırlıyor . Eğer ateşkes imzalanırsa, selefi Joe Biden'ın eyleme sokamadığı ateşkes hedefi, Trump döneminde mümkün olacak.





İsrailli yetkililere göre Netanyahu'nun Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Trump ve ekibiyle bu öneriyi görüşmek için Trump'ın Mar-a-Lago'daki konutunu ziyaret etti ve ardından Washington’da, Biden yönetiminden yetkilileri konuşma üzerine bilgilendirdi.





4 Kasım'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'e defalarca ateşkes teklifi sunduklarını, fakat İsrail'in bunları her seferinde reddettiğini söylemişti.





TASLAĞIN AYNISI

Sözcü'de yer alan habere göre önerilen anlaşmaya göre Hizbullah, doğal bir sınır görevi gören Litani nehrinin gerisine çekilmek zorunda kalacak. Bu nehir, 2006 yılındaki İsrail-Hizbullah çatışmasından sonra oluşturulan BM denetimli tampon bölgenin sınırını oluşturan 'Mavi Hattı' çevreliyor.





İsrail’in planı, güvenliği sağlamak için Avrupa ve Rusya'nın katılımını da içeriyor. Ateşkesin olası maddelerini içeren bir taslak, daha önce İsrail'in devlet basın kuruluşu KAN'da yayımlanmıştı. Maddeler, İsrail'e ve ABD'ye geniş çapta imtiyazlar tanıyordu.





Hizbullah, geçici bir ateşkes için Litani’nin kuzeyine çekilmeye şartlı olarak istekli olduğunu belirtti. Örgüt, ABD ve İngiltere gözetiminde Lübnan kuvvetlerinin sınır bölgesini güvence altına alması gerektiği ifade etti. 60 gün sürecek ateşkes boyunca tarafların kalıcı bir barışın şartlarını konuşması bekleniyor.





Washington Post'a göre Netanyahu, bir ateşkes planı temellerini hazırlayarak Trump'ın Başkanlık Yemini edeceği zaman için bir hazırlık yapıyor. Böylece Trump, yeminini ettikten sonra Lübnan - İsrail arasındaki barış üzerinde hak iddia edebilecek. Trump'ın en önemli seçim vaatlerinden biri, dünyadaki savaşları son derece kısa bir sürede bitirmekti.





LÜBNAN TEMKİNLİ

Fakat Lübnanlı yetkililerin bazıları, ateşkese temkinli yaklaşıyor. Lübnanlı yetkililer, barışın konurması için İsrail’in gelecekte sınır ötesi operasyonlardan kaçınması gerektiğini vurguluyor. Ateşkesin, Lübnan'ın ulusal çıkarlarına aykırı bir şekilde, ülkeyi zor duruma sokabileceğini söylüyor.





İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın ateşkesin şartlarını ihlal etmesi halinde ateşkes şartlarına uygun bir şekilde sınıra operasyon düzenleyebiliyor. Ateşkesin maddelerine değinen Lübnan parlamento başkanı Nebih Berri, "Lübnan'ın egemenliğini zayıflatacak hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini" söyledi. Diğer yandan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati İsrail'le bir ateşkes anlaşması imzalamak istediklerini dile getirmişti.





1 Ekim 2024 günü başlayan İsrail'i Lübnan'ın güneyindeki kara taarruzu sonucu neredeyse 900 bin Lübnanlı yerinden edildi ve binlerce kişi hayatını kaybetti. Yönetim kadrosunun neredeyse tamamını kaybeden Hizbullah, İsrail'in kara operasyonlarını yoğunlaştırmasıyla kayıplarını açıklamayı durdurdu.