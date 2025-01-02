Flaş iddia: Öcalan cezaevi ve dağdaki PKK’lılara af istedi

DEM Parti'nin İmralı'da PKK lideri Öcalan ile yaptığı görüşme gündemdeki sıcaklığını korurken, yeni süreç tartışmalarının akıbeti de merak konusu.





Siyasette tartışmalar sürerken gazeteci Saygı Öztürk'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Öztürk'ün köşe yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:





"Abdullah Öcalan’ı örgütü bile unutmuşken, Öcalan yeniden sahneye çıkarıldı. Onun için “Umut Hakkı” denilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, yabancı ülkelerdeki bazı hükümlüler için verdiği kararı örnek alıp tahliye edilmesi gündeme getirildi. Yalnız Abdullah Öcalan çıkmayacak, Abdullah Öcalan’ın da, devlete bazı koşulları var.





Adalet Bakanlığı yetkililerine göre cezaevlerinde halen 4 bin 750 civarında PKK’lı tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKK’lıların affedilmesini istiyor. Yalnız onlar değil, örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor. Bu konuda kendisinin de örgütü yasal çizgiye çekme konusunda üzerine düşeni yapacağını söylüyor.





HANGİ EYLEMDE KİM VAR?





Halen Suriye’de, Irak’ın Kuzeyinde bulunan bölücü örgütün kamplarında bulunan teröristler de aftan yararlanacak. Bunun için silahlarıyla birlikte teslim olması istenecek. Örgüte katılan ancak eyleme katılmadığını öne sürenler serbest kalacak. Teröristler kod adı kullandığı ve hangi eyleme katıldıkları tam olarak bulunmadığı için azılı teröristler bile “Eyleme katılmadıklarını” söyleyip gündeme gelecek aftan yararlanabilir.





Abdullah Öcalan, “teröristler için af” istiyor ama acaba devlet bu isteği yerine getirir mi? Geçmişte “eve dönüş”, “topluma kazandırma” gibi düzenlemelerin amacı teröristleri örgütten uzaklaştırmak, aileleri kazanmak için yasal düzenlemeler yapılmıştı. İnfaz Yasası’ndaki düzenlemeler sonucu adeta bir dönem cezaevlerinde neredeyse PKK’lı kalmamıştı. İlginçtir, cezaevinden çıkan yeniden örgütün dağ kadrosuna katılmıştı. Çünkü, tahliye edilenler üzerinde büyük baskı kurulmuş, örgüte katılmamaları halinde ailesini katletmekle tehdit edilmişti.





HALKIN İSTEĞİ KANIN DURMASI





Diyarbakır’da, gelişmeleri yakından izleyen iki kaynakla konuştuğumda, “Halkın isteği, kanın durması, barış ortamının sağlanması. PKK’lılar için hem cezaevinde bulunanlar hem dağ kadrosunda bulunanlar için kapsamlı bir af çıkarılmasıdır” dedi."







