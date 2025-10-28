Flaş iddia: On bin Ukraynalı asker Rus kuşatması altında

Samanyoluhaber.com - Moskova





Gerasimov'un operasyona ilişkin yaptığı açıklamalar özetle şöyle: 2. ve 51. Ordulara bağlı birlikler, Pokrovsk ve Mirnograd bölgesinde Ukrayna birliklerini kuşatma altına aldı.





Kuşatma altına alınan Ukrayna birliğinin; 25. Hava İndirme, 79. Hava Saldırı ve 68. Avcı Tugayları ile 35. ve 38. Deniz Piyade Tugayları dahil olmak üzere 31 taburdan ve yaklaşık 10 bin askerden oluştuğu belirtildi.





Askeri uzmanların değerlendirilmesi





Kuşatma harekatının, Ukrayna'nın savunma hatları üzerinde önemli bir baskı oluşturduğu değerlendirilse de, uzmanlar kuşatılmış birliklerin temizlenmesinin zaman alabileceği ve Ukrayna'nın yeni savunma hatları oluşturma çabası içinde olacağı görüşünde. Bu gelişmeler, Rusya'nın doğu cephesinde stratejik inisiyatifi ele geçirdiğine işaret etmekle birlikte, kuşatma harekatının nihai sonucu ve Ukrayna'nın buna vereceği yanıt, savaşın gelecek seyri açısından belirleyici olacak.





Putin'den 'teslim olun' çağrısı





Rus kaynaklarına göre her iki cephe hattında kuşatma altına alınan Ukraynalı askerlerin sayısının 10 bin 500'ü geçtiği bildiriliyor.





Devlet Başkanı Putin, kuşatma altındaki birliklere yönelik olarak uluslararası hukuk kurallarına uyulması çağrısında bulundu: "Gereksiz kayıpları en aza indirmek için, teslim olmak isteyen Ukraynalı askerlerin esir alınması için tüm önlemlerin alınmasını rica ediyorum. Rus ordusu tarihsel olarak her zaman mağlup olan düşmana merhametle davranmıştır."