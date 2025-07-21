Samanyoluhaber.com - Moskova





Substack platformunda yayınlanan makalesinde Hersh, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni'nin önümüzdeki aylarda Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin yerini alabileceğini iddia etti.





Hersh'in iddialarına göre, bu değişimin gerçekleşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının kilit rol oynayacağı belirtiliyor. Bir kaynağın, Zelenski'nin "güç kullanılarak" görevden uzaklaştırılabileceğini ima ettiği aktarılan makalede, Batılı müttefiklerin Ukrayna liderine olan desteğinin giderek azaldığı vurgulanıyor.





Zalujni: Asker Kökenli Diplomat





Savaşın ilk yıllarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı savunma stratejilerini yöneten General Zalujni, 2024'ün başında beklenmedik şekilde Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınarak İngiltere'ye büyükelçi olarak atanmıştı. Askeri çevrelerde popülaritesi yüksek olan Zalujni'nin bu görev değişikliği sırasında Zelenski yönetimiyle yaşadığı gerilimler medyada geniş yer bulmuştu.





Kiev yönetimi şimdilik bu iddialara resmi yanıt vermezken, Cumhurbaşkanlığı çevrelerinin daha önce benzer spekülasyonları "Rus dezenformasyonu" olarak nitelendirdiği biliniyor. Ancak Ukrayna medyasında, Batılı destekçilerin savaş yönetiminden duyduğu hayal kırıklığının arttığına dair analizler son dönemde artış gösteriyor.





Ukrayna’da önemli görev değişikliği





16 Temmuz’da Başbakan Denis Şmıgal ve kabinesi istifa etti. Yerine Cumhurbaşkanı Zelenski’nin önerisiyle Yuliya Sviridenko atandı. Sviridenko, 2021 yılından bu yana Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapıyordu.





Ukrayna’nın eski Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri görevine atandı. Karar, 18 Temmuz’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından imzalandı.





Umerov’un atanması, Ukrayna’da gerçekleşen kapsamlı hükümet değişikliğinin bir parçası.





Yeni hükümette dikkat çeken diğer değişiklikler: Denis Şmıgal, Savunma Bakanı oldu; Andriy Sibiga, yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Bu değişikliklerle birlikte, Ukrayna yönetimi özellikle güvenlik, dış politika ve savunma alanlarında yeni bir yönelime giriyor.