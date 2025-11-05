Flaş iddia: Yerlikaya'nın üzeri çizildi, Akın Gürlek onun yerine bakan mı oluyor?

Halk TV'de Ebru Baki'nin Para Siyaset programında konuşan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son çıkışlarını ve AKP ile ilişkilerdeki güç dengesini değerlendirdi.





"YERLİKAYA'NIN YERİNE DAVUT GÜL VEYA AKIN GÜRLEK GELEBİLİR"

Saymaz, son emniyet atamalarının ardından başlayan MHP'deki rahatsızlıklara dikkat çekip İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınacağı bilgisi geldiğini açıkladı.





Saymaz, Yerlikaya yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün konuşulduğunu aktardı:





"Benim duyduğum kadarıyla, Bahçeli'nin Ali Yerlikaya'nın üzerini çizdiği söyleniyor. Yani atamalardan karar kaynaklı olarak. Yakın zamanda bu sorunun da aşıldığı yönünde çeşitli bilgiler bana ulaştı.





Önümüzdeki hafta MHP'den, MHP'nin şerhleri nedeniyle çıkmayan valiler kararnamesinin çıkabileceği, birkaç hafta sonra Ali Yerlikaya'nın da bakanlığının son bulabileceği şeklinde duyumlar var bende. Bu ilk, en kuvvetli adayın İstanbul Valisi Davut Gül olduğu, İçişleri Bakanlığı.





İkinci potansiyel adayın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek olduğu ileri sürülüyor. "