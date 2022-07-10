Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddiaya jet cevap: Akşener altılı masadan ayrılıyor mu? /10 Temmuz 2022 13:09

Flaş iddiaya jet cevap: Akşener altılı masadan ayrılıyor mu?

MHP Genel Başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın Meral Akşener'in altılı masadan ayrılacağı yönündeki iddiasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta cevap verdi.

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Siyasi partiler Kurban Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşma programları çerçevesinde birbirlerini ağırlamayı sürdürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AKP heyeti ile bayramlaştı. Heyetler arası bayramlaşmada Cumhur İttifakı, "6'lı masa dağılıyor" iddiasına bir yenisini daha ekledi. 

MHP Genel Başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya yaptığı açıklamada, “(İYİ parti lideri Meral Akşener) Büyük bir ihtimalle o yapıdan (altılı masa) ayrılacak diye söylentiler var” dedi. 

Cumhuriyet'in haberine göre Karakaya'nın sözlerine cevap veren İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız" ifadelerini kullandı. Usta'nın verdiği yanıt şu şekilde:

"Cumhur İttifakı tabii 6'lı masa dağılsın istiyor. Ama biz 6'lı masanın bu ülkenin geleceği açısından önemini biliyoruz. 6'lı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız. Bu ittifakın, özellikle de ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda bir kararlılığı var. Bu kararlılık, 6'lı masa olarak sembolleşti. Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız."

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