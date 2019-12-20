[FLAŞ] İdlib’de çatışmalar devam ediyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib’de Suriye ordusu ile silahlı muhalif milisler arasındaki çatışmalarda son 24 saatte iki taraftan 80’i aşkın kişinin öldüğünü duyurdu.







Gözlemevi, Perşembe gecesi İdlib vilayetinde radikal İslamcıların kontrolündeki Maaret el Numan kasabası yakınlarında yaşanan çatışmalarda "42 cihatçı ile dokuz isyancının ve Esad birliklerinden 30 kişinin" öldüğünü bildirdi.





Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Maaret el Numan ile yakınındaki Serakib kasabası cıvarında bombardıman düzenlediği, çok sayıda sivilin bölgeden kaçtığı belirtiliyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgasına dikkat çekerek "Şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor" demişti.





Çatışmalar tırmanıyor





İdlib’in büyük bölümü, El Kaide’nin Suriye kolu olarak ortaya çıkan, ancak daha sonra örgütten kopan Heyet Tahrir Şam’ın kontrolünde bulunuyor.





Ağustos ayında ilan edilen ateşkesin ardından son dönemde rejim güçlerinin operasyonları yeniden yoğunluk kazanmış, Gözlemevi Salı günü düzenlenen hava saldırılarında 23 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. BM de bu hafta, çatışmaların tırmanmasını kınayan bir açıklama yaptı.





Rejim güçlerinin Nisan ayında bölgeye başlattığı operasyonlarda BM verilerine göre şimdiye kadar yaklaşık bin sivil öldü, 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.