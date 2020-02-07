Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] İdlib'de 5 günde 49 sivil öldü /07 Şubat 2020 21:23

[FLAŞ] İdlib'de 5 günde 49 sivil öldü

Suriye'nin Kuzey bölgesinde bulunan İdlib'te Esad güçleri ve ÖSO arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Esad güçlerinin ele geçirmek için büyük bir askeri harekat düzenlediği İdlib'te sivil vatandaşlar büyük zarar gördü. Saldırının ilk beş gününde 49 sivilin öldüğü açıklandı.

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Suriye'nin İdlib vilayetinde şubat ayının ilk beş gününde 14'ü kadın ve 17'si çocuk olmak üzere 49 sivilin öldüğü açıklandı. BM bölgede artan şiddeti kınayarak çatışan tarafları uyardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde artan şiddet olaylarını kınayarak çatışan tarafları sivil halkın korunması için gerekli hassasiyeti göstermemekle suçladı.

BMİHYK sözcüsü Marta Hurtado, Cenevre'de yaptığı açıklamada, sadece şubat ayının ilk beş gününde en az 49 sivilin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında 14 kadın ve 17 çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Sözcü, ocak ayında ise 33'ü kadın ve 67'si çocuk olmak üzere en az 186 sivilin şiddet kurbanı olduğunu açıkladı. Sivil ölümlerin önemli bölümünün, Esad rejimine karşı savaşan milislerin kontrolündeki bölgelerde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Suriye ordusunun Rusya desteğiyle silahlı milislere yönelik hava ve karadan yürüttüğü operasyonlar nedeniyle son iki ayda 500 binden fazla sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı biliniyor.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı milislerin elindeki son bölge olan İdlib'de çatışmalar son dönemde tırmanmıştı.

Yardım kuruluşlarından uyarı

Uluslararası yardım kuruluşlarları dün yayınladıkları ortak bildiride İdlib'deki sivillerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekerek çatışmaların derhal durdurulması ve zor durumdaki sivillere sınırsız erişimin sağlanması çağrısı yapmıştı.

"Care", "International Rescue Committee" ve "Save the Children"ın da aralarında bulunduğu sekiz kuruluşun ortak bildirisinde uluslararası topluma, "insancıl devletler hukuku ihlallerinde sorumluluk taşıyanlardan hesap sorulması" çağrısında bulunulmuştu.
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