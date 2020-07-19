Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... İkinci dalganın vurduğu İran ve Afganistan'a uçuşlar durduruldu /19 Temmuz 2020 14:41

FLAŞ... İkinci dalganın vurduğu İran ve Afganistan'a uçuşlar durduruldu

İran sivil havacılık yetkilileri, Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı da gelişmeyi doğrulayarak Afganistan'la da uçuşların durdurulduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Reuters, IRNA haber ajansına konuşan bir sivil havacılık yetkilisinin Türkiye'nin İran'a uçuşları artan Koronavirüs vakaları endişesiyle durdurduğunu açıkladı. Sivil havacılık yetkilisi, İran'a uçuşların Cumartesi günü durdurulduğunu belirtti. 

İran'daki salgında şu ana dek 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Bir dönem gerileyen salgında son haftalarda yeniden günlük 2 bin vakanın üzerine çıkıldı.

BAKANLIK: İRAN VE AFGANİSTAN'A UÇUŞ YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FLAŞ... İkinci dalganın vurduğu İran ve Afganistan'a... Sonraki Haber >>

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:26:45