FLAŞ... İkinci dalganın vurduğu İran ve Afganistan'a uçuşlar durduruldu

Reuters, IRNA haber ajansına konuşan bir sivil havacılık yetkilisinin Türkiye'nin İran'a uçuşları artan Koronavirüs vakaları endişesiyle durdurduğunu açıkladı. Sivil havacılık yetkilisi, İran'a uçuşların Cumartesi günü durdurulduğunu belirtti.

İran'daki salgında şu ana dek 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Bir dönem gerileyen salgında son haftalarda yeniden günlük 2 bin vakanın üzerine çıkıldı.

BAKANLIK: İRAN VE AFGANİSTAN'A UÇUŞ YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır" ifadesine yer verildi.



