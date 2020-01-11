Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] İmamoğlu'ndan deprem açıklaması /11 Ocak 2020 18:31

[FLAŞ] İmamoğlu'ndan deprem açıklaması

İstanbul'da da hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı. İmamoğlu, şu ana kadar ekiplere iletilen olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

İstanbul, saat 16:38'de 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

“OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Deprem sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, şunları belirtti:

* Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil.

* İstanbul'umuza geçmiş olsun.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türk Dünyası Sivil Toplum Buluşması'na katılmak üzere Topkapı Kültür Parkı'na geldiği dakikalarda deprem yaşandı.

İMAMOĞLU AKOM’A GİTTİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, deprem sonrası yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) gittiğini açıkladı.

Ongun şunları söyledi;

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu yaşanan deprem sonrasında süreci AKOM'da izleyip yönetecektir. Şu ana kadar olumsuz bir durum ekiplerimize iletilmemiştir. İstanbul'a geçmiş olsun.
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