Samanyolu Haber /Ekonomi / [FLAŞ] IMF'den Türkiye açıklaması /15 Ekim 2019 19:40

[FLAŞ] IMF'den Türkiye açıklaması

Suriye'nin Kuzey bölgesine yapılan operasyon sonrası Dolar/TL'de başlayan hareketlilikten sonra IMF'den Türkiye'nin büyüme oranlarındaki değişmeyi açıkladı

SHABER3.COM

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,2 büyümesini beklediğini açıkladı.

Türkiye için Nisan’da yayımlanan bir önceki ‘Ekonomik Görünüm Raporunda 2019 yılı için yüzde 2,5 daralma bekleyen IMF, Eylül ayında yayımlanan ‘Madde 4’ raporunda bu veriyi yüzde 0,25 büyüme olarak revize etmişti. IMF, bugünkü raporunda beklentisini yüzde 0,2 olarak açıkladı.

IMF, 2020 yılı için ise Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 2,5’tan yüzde 3’e yükseltti.

IMF’in ‘2019 yılı Güz Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’ yayımlandı. IMF, Türkiye’de özel sektörün bilançolarının onarılması, ekonomik kurumların kredibilitelerinin ve bağımsızlıklarının yeniden tesis edilmesi için geniş kapsamlı ve açık şekilde tartışılmış bir politika planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

IMF’nin dünya ülkeleri için büyüme tahminleri

IMF raporuna göre, ABD için büyüme tahmini 2019’da yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e düşürülürken, 2020 yılı için yüzde 1,9’dan yüzde 2,1’e yükseltildi. Avro Bölgesi için 2019 büyüme tahmini de yüzde 1,3’ten 1,2’ye, 2020 için yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e düşürüldü. Japonya için 2019’da büyüme öngörüsü yüzde 0,9’da sabit tutulurken, 2020 için yüzde 0,4’ten yüzde 0,5’e yükseltildi.

Almanya’nın bu yıl için yüzde 0,7’den yüzde 0,5’e düşürülen büyüme tahmini, 2020 için de yüzde 1,7’den yüzde 1,2’ye revize edildi. İngiltere için 2019’da büyüme tahmini yüzde 1,3’ten yüzde 1,2’ye düşürülürken, 2020 için yüzde 1,4’te sabit bırakıldı.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme tahmini 2019 için yüzde 4,1’den yüzde 2,9’a, 2020 için de yüzde 4,7’den yüzde 4,6’ya indirildi. Çin ekonomisi için büyüme öngörüsü bu yıl yüzde 6,2’den yüzde 6,1’e, 2020 için de yüzde 6’dan yüzde 5,8’e düşürüldü.

IMF, temmuzda küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye, 2020 için de yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e çekmişti.
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