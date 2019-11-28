Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Irak'ta protestolar devam ediyor: 14 ölü /28 Kasım 2019 19:11

[FLAŞ] Irak'ta protestolar devam ediyor: 14 ölü

Irak'ta kötü yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle 1 Ekim’de başlayan protestolar devam ediyor. Bu kez Necef kentinde İran Başkonsolosluğu’nun ateşe verilmesinin ardından süren gösterilerde en az 14 kişi hayatını kaybetti.

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Reuters kentte en az 22 kişinin, AFP ise yaklaşık 50 kişinin yaralandığını duyurdu.Irak ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki "düzenin ve güvenliğin yeniden sağlanması" için valilerin gözetiminde kriz merkezleri oluşturulduğu belirtildi. 

İran da Necef’teki başkonsolosluk binasının ateşe verilmesini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Irak hükümeti, Irak'taki diplomatik misyonları ve diplomatların güvenliğini sağlamakla yükümlü.  Tahran olayı sert bir şekilde kınıyor ve Irak hükümetinden saldırganlara karşı güçlü bir cevap vermesini bekliyor" açıklamasında bulundu.

İran’ın Bağdat hükümetini etkisi altına aldığını savunan göstericiler dün akşam Necef kentindeki İran Başkonsolosluk binasını ateşe vermişti. 

Ülkede 1 Ekim’de başlayan gösterilerden bu yana yaklaşık 360 kişi hayatını kaybetti.
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