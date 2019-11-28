[FLAŞ] Irak'ta protestolar devam ediyor: 14 ölü

Reuters kentte en az 22 kişinin, AFP ise yaklaşık 50 kişinin yaralandığını duyurdu.Irak ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki "düzenin ve güvenliğin yeniden sağlanması" için valilerin gözetiminde kriz merkezleri oluşturulduğu belirtildi.





İran da Necef’teki başkonsolosluk binasının ateşe verilmesini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Irak hükümeti, Irak'taki diplomatik misyonları ve diplomatların güvenliğini sağlamakla yükümlü. Tahran olayı sert bir şekilde kınıyor ve Irak hükümetinden saldırganlara karşı güçlü bir cevap vermesini bekliyor" açıklamasında bulundu.





İran’ın Bağdat hükümetini etkisi altına aldığını savunan göstericiler dün akşam Necef kentindeki İran Başkonsolosluk binasını ateşe vermişti.





Ülkede 1 Ekim’de başlayan gösterilerden bu yana yaklaşık 360 kişi hayatını kaybetti.