Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] İran sınırında bir kişi vuruldu /17 Mayıs 2020 17:17

[FLAŞ] İran sınırında bir kişi vuruldu

Van’ın Saray İlçesine bağlı Yamanyurd köyünde bir kişi vurularak öldürüldü. Ölen kişinin İranlı Bahrem Yusefi olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Van’ın Saray ilçesi ile İran sınırına yakın bir noktada gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından sabah saatlerinde bir kişinin cesedi bulundu.

Öldürülen kişinin, İran’ın Belecuk köyünden Türkiye’ye gelen 35 yaşında ki Bahrem Yusefi isimli kişi olduğu belirtildi. Yusefi’nin cenazesi askerler tarafından Özalp Devlet Hastanesi’ne getirildikten sonra Yamanyurd köyü muhtarına bilgi verildi. Yapılan kimlik tespitinin ardından Yusefi’nin İran-Türkiye sınırında bulunan Belecuk köyünde yaşayan ailesine haber verildi.

Üç çocuk babası olan Yusefi’nin kaçak sigara satmak için Türkiye geldiği belirtiliyor. Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusefi’nin cenazesi yarın yapılacak otopsi işlemleri tarafından İranlı aileye teslim edilecek.

Yusefi’nin TSK mi yoksa İran askerleri tarafından açılan ateş sonrası mı öldürüldüğü ise henüz netlik kazanmadı.
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