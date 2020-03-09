Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] İrfan Sarı tahliye edildi /09 Mart 2020 21:10

[FLAŞ] İrfan Sarı tahliye edildi

Yüksekova Belediye Eşbaşkanı Sarı, 2'nci duruşmada tahliye edildi. Sarı, 17 Ekim'de tutuklanmıştı.Hakkâri’de 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan ev baskını ile gözaltına alınan ve 17 Ekim günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Yüksekova Belediye Eşbaşkanı İrfan Sarı’nın 2’nci duruşması Hakkari 3’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Sarı duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile katıldı. HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP il ve ilçe eş başkanları ile ailesi de duruşmada hazır bulundu.

‘BU DOSYADAN SUÇ ÇIKARAMAZSINIZ’

Yapılan suçlamaları kendisine hakaret saydığını belirten Sarı, “Ben yıllardır yazı yazıyorum ve yazdıklarımın suç olma olasılığı yok. Yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Yapılan suçlamaları da hakaret kabul ediyorum. Yaptığım paylaşımlar kendi özgür düşüncemle yaptım. 

Bu paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamında olduğu bilinmelidir. Daha önceki dosyamda ifadesi olan iki tanık mahkeme huzurunda böyle bir suçlamayı yapmadıklarını ve ifadelerinden vazgeçtiler. Böyle bir dosyadan nasıl bir örgüt üyesi çıkarılabilir? Yapılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum tahliyem ile birlikte beraatımı talep ediyorum” dedi.

Ardından savcılık Sarı’nın tutukluluğunun devamını talep etti.Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, İrfan Sarı’nın ‘örgüt üyeliği”den beraatine karar verdi. 

“Örgüt propagandası” suçlamasından ise 1 yıl 3 ay ceza alan Sarı, yattığı süre gözönünde bulundurularak tahliye edildi.

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