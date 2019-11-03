Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] IŞİD’e beş ilde operasyon: 7 gözaltı /03 Kasım 2019 17:40

[FLAŞ] IŞİD’e beş ilde operasyon: 7 gözaltı

İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen IŞİD'e yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca terör örgütü IŞİD’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanan bir örgüt üyesinin IŞİD adına yılda yaklaşık bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen sözde silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve terör örgütü IŞİD’ın “zekat emiri” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Diğer 2 örgüt üyesinin ise IŞİD adına yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu ayrıca bu iki örgüt üyesinin kamplarda yetiştirilen yabancı terörist savaşçıların, çatışma bölgelerine sevkini sağlayan organizasyondan sorumlu oldukları belirlendi.

Diğer dört örgüt üyesinin de IŞİD içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.Gözaltına alınanların kaldıkları yerlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
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