Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] İsrail yolcu uçağına saldırı /07 Şubat 2020 19:21

[FLAŞ] İsrail yolcu uçağına saldırı

Tahran'dan Şam'a 172 yolcu taşıyan bir yolcu uçağı, Suriye hava savunma sisteminin ateşine girdikten sonra Suriye'deki Rusya kontrolündeki Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı.

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Reuters'ın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov'un açıklamasına göre rejim güçleri o esnada, İsrail'in Suriye'deki hedeflere yönelik ateşine yanıt veriyordu.

Yaşanan gelişmenin, Ukrayna Uluslararası Havayolları yolcu uçağının Tahran'dan kalkışından kısa bir süre sonra düşerek 176 kişinin ölümüne neden olmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

İsrail, Şam'dan gelen savunma ateşi iddiası karşısında yorum yapmaktan kaçındı.Uçağın, Airbus A320 (AIR.PA) olduğu belirtiliyor.
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