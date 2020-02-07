[FLAŞ] İsrail yolcu uçağına saldırı

Reuters'ın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov'un açıklamasına göre rejim güçleri o esnada, İsrail'in Suriye'deki hedeflere yönelik ateşine yanıt veriyordu.







Yaşanan gelişmenin, Ukrayna Uluslararası Havayolları yolcu uçağının Tahran'dan kalkışından kısa bir süre sonra düşerek 176 kişinin ölümüne neden olmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.





İsrail, Şam'dan gelen savunma ateşi iddiası karşısında yorum yapmaktan kaçındı.Uçağın, Airbus A320 (AIR.PA) olduğu belirtiliyor.