[FLAŞ] İsrail'den İran'a 'nükleer' tehdit

İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alma kararı aldığını duyurmuştu. Bu açıklamaya en sert tepkiyi ise İsrail gösteriyor.







İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini açıklayarak bu konuda Batı ülkelerini Tahran’a yönelik yaptırım uygulamaya çağırdı.





Netanyahu “İran'ın nükleer programında neler olduğunu tam olarak biliyoruz. Onlar nükleer silahlara sahip olabileceğine inanıyor ancak İsrail, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyecektir” dedi.





Fransa, İngiltere ve Almanya’nın nükleer sorunla ilgili anlaşmazlıkları çözme mekanizmasını etkinleştirdiklerini açıklamasının ardından Netanyahu, “tüm Batılı ülkeleri BM ile birlikte İran’a otomatik yaptırım mekanizması kurmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.





Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, 2015 anlaşmasında yer alan “uyuşmazlık çözümü mekanizması”nın uygulanması sonucunda, BM kararları uyarınca yaptırımların yeniden kabul edilmesine yol açabilir.





Fransa, İngiltere ve Almanya, geçen hafta, Tahran'ın anlaşmayı sürekli ihlal etmesi bağlamında İran'la nükleer anlaşmada öngörülen anlaşmazlık çözüm mekanizmasını etkinleştirdiklerini, ancak İran üzerindeki Amerikan’ın sert baskısını doğru bulmadıklarını açıkladı.





Nükleer anlaşmanın 36'ıncı paragrafında yer alan uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasını harekete geçirme kararı alan bu üç ülke, sorunların kurulacak ortak komisyonda tartışılması ve aşılmasını önerdi.





Gazeteye açıklama yapan Avrupalı iki diplomat, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın AB’yi bilgilendirerek, Tahran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden ihlal etmesi nedeniyle nükleer anlaşmadaki uzlaşmazlık mekanizmasını bugün devreye sokacağını söylemişti.





Tahran bu ayın başlarında 2015 yılında imzalanan anlaşma yükümlülüklerini daha da azaltacağını ancak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile işbirliği yapmaya devam edeceğini açıklamıştı.





İran hükümetinden yapılan açıklamada, İran'ın uranyumu zenginleştirmek için kullandığı santrifüjlerin sayısıyla ilgili anlaşmadaki herhangi bir kısıtlamaya uyulmayacağı, yani zenginleştirme kapasitesinde herhangi bir kısıtlama olmayacağı belirtildi.





Açıklamada, Washington’un Tahran'a uygulanan yaptırımları kaldırması halinde İran'ın geri adım atabileceği ifade edildi.