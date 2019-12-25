[FLAŞ] İsrail'den sert İran çıkışı

Ortadoğu yeniden hareketlendi. Bir yandan Suriye'de yaşanan gelişmeler, diğer yandan Irak'taki tartışmalar derken, İsrail de gelişmelere dahil oldu ve ezeli düşmanı İran'ı sert uyardı.







Genelkurmay Başkanı Kohav, Herzilya kentinde düzenlenen bir konferansta, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün her gün gelişmiş silahları Irak'a soktuğunu söyledi ve "Buna müsaade edemeyiz. İran'ın, Irak ve Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





Rudaw'ın aktardığına göre Kohav, İsrail ile İran arasında çatışma ihtimaline de değinerek, "İran ile sınırlı çatışma ihtimali mevcut ve bunun için hazırlanıyoruz" dedi.





İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı'nda, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'a ait füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ağustos ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, "Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin temmuz ayında İsrail tarafından vurulduğu" imasında bulunmuştu.





Tel Aviv'in Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin bir soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir" cevabını vermişti.