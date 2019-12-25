Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] İsrail'den sert İran çıkışı /25 Aralık 2019 21:24

[FLAŞ] İsrail'den sert İran çıkışı

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Irak'a gelişmiş silahlar soktuğunu iddia etti ve sert çıkış yaptı: "İran'ın Suriye ve Irak'a yerleşmesine izin vermeyeceğiz."

SHABER3.COM

Ortadoğu yeniden hareketlendi. Bir yandan Suriye'de yaşanan gelişmeler, diğer yandan Irak'taki tartışmalar derken, İsrail de gelişmelere dahil oldu ve ezeli düşmanı İran'ı sert uyardı. 

Genelkurmay Başkanı Kohav, Herzilya kentinde düzenlenen bir konferansta, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün her gün gelişmiş silahları Irak'a soktuğunu söyledi ve "Buna müsaade edemeyiz. İran'ın, Irak ve Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rudaw'ın aktardığına göre Kohav, İsrail ile İran arasında çatışma ihtimaline de değinerek, "İran ile sınırlı çatışma ihtimali mevcut ve bunun için hazırlanıyoruz" dedi.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı'nda, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'a ait füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ağustos ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, "Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin temmuz ayında İsrail tarafından vurulduğu" imasında bulunmuştu.

Tel Aviv'in Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin bir soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir" cevabını vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [FLAŞ] İsrail'den sert İran çıkışı Sonraki Haber >>

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

Kazadan son anda kurtuldu

Kazadan son anda kurtuldu

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

İdlib'den Türkiye sınırına akın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:57