Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] İstanbul'da bekçi dehşeti /27 Aralık 2019 23:53

[FLAŞ] İstanbul'da bekçi dehşeti

Fatih'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu. Ağır yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SHABER3.COM

Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede saat 22.40 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre, Ekrem Y. ve Mehmet A.A. adlı iki bekçi arasında tartışma çıktı. Bekçilerden biri silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu.

 Her iki bekçi de yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bekçilerden Mehmet A.A.’nın açıkta olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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