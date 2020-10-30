Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ! İzmir'de şiddetli deprem /30 Ekim 2020 15:12

FLAŞ! İzmir'de şiddetli deprem

İzmir Seferihisar açıklarında AFAD'a göre 6.6 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi'ne göre de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Depremin uzun sürdüğü belirtiliyor.

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AFAD, saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 6.8 olarak verdi.

16,5 kilometre derinlikle meydana gelen ve İstanbul dahil çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremin 15 saniye sürdüğü belirtildi. 

SOYLU: 6 BİNA YIKILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bornova ve Bayraklı'da 6 binanın yıkıldığına dair ihbar aldıklarını açıkladı. 

İSTANBUL'DA HASAR YOK

İstanbul Valisi Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı binaların hasar aldığı ve yıkıldığı görüldü. NTV'ye açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, "Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık" dedi.  ?Bornova Belediye Başkanı İduğ, "Bayraklı tarafında yıkık bina sayısı fazla. 4 katlı binanın yıkıldığını biliyoruz. Yıkılan bina için sahaya çıkıyoruz. Bornova'nın merkezinde sıkıntı yok" diye konuştu.

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 3,9 ile 4,8 büyüklüğü arasında 6 artçı deprem daha yaşandı.

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