[FLAŞ] Jeffrey, İbrahim Kalın ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ele alındı.







Kalın ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye’de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemi vurgulandı.





Kalın, Jeffrey ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.





Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti gündeme geldi.





Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu.