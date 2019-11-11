Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Kamışlı'da saldırı: 7 ölü 70 yaralı /11 Kasım 2019 20:04

[FLAŞ] Kamışlı'da saldırı: 7 ölü 70 yaralı

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kasabasında düzenlenen bombalı araç saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi, 70 sivil yaralandı.

SHABER3.COM

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kasabasında eş zamanlı olarak düzenlenen üç ayrı bombalı araç saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırıların ikisinin hemen hemen eş zamanlı olarak Vihda Caddesi’nde gerçekleştiğini, üçüncü saldırınınsa şehir merkezindeki El Amin adlı otelin yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. 

Çevredeki dükkan ve araçlarda da büyük zarara yol açan saldırılarda yaralanan 70 kişi hastanelere kaldırıldı. 

Öte yandan üçüncü saldırının bir kilisenin yakınlarında meydana geldiğine dair haberler de ajanslara yansıdı. SANA saldırıları henüz üstlenen olmadığını duyurdu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [FLAŞ] Kamışlı'da saldırı: 7 ölü 70 yaralı Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:15