Flaş kulis: Akşener kabineye mi giriyor?

Siyasetin gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından gerçekleşen İmralı ziyareti ve belediyelere yapılan operasyonlarla hareketliyken kabine değişikliği için gündeme gelen isim Ankara kulislerini hareketlendirdi. SÖZCÜ yazarı Erdal Sağlam, kabinede Akşener'in isminin geçtiğini söyledi.





"AKŞENER'İN İSMİ GEÇİYOR"

Para Politika'da konuşan Erdal Sağlam, "Kabine değişikliği yine konuşulmaya başlandı. Değişik değişik isimler de gündeme geliyor gündeme. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için Meral Akşener'in artık kesinleştiği de söyleniyor." dedi.





Sağlam şu ifadeleri kullandı:





-Farkındaysanız haberler de çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı sayısı ikiye çıkacak diye. Müsteşarlıklar olacak gibi haberler çıkıyor. Makyaj bir şey yapabilirler.





"BAKANLARIN BİLE FONKSİYONU YOK"

-Bürokrasinin çalışmadığı çok açık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlığın bile fonksiyonu yok.





"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇOK DEĞİŞİK İSİMLER KONUŞULMAYA BAŞLANDI"

-Kabinede değişikliğinde çok değişik isimler çıkmaya başladı. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın bakan olacağı konuşuluyor. Milli Savunma Bakanlığı için emekli bir orgeneralin adı geçiyor. Bu tür şeyler Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçtiğini bildirmişti.