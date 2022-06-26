Samanyolu Haber /Gündem / Flaş kulis: Her şeye af geliyor! /26 Haziran 2022 11:36

Flaş kulis: Her şeye af geliyor!

Seçimlere giden süreçte Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) taleplerini karşılaması, kamu bankalarına olan borçların faizlerini silmesi ve akaryakıtta vergiyi indirmesi beklenen iktidarın, genel af çıkarabileceği de öne sürüldü.

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Asgari ücrette yıl bitmeden artış hazırlığı, temmuzda memur ve emeklilere enflasyon üzeri fark ödemesi, 3600 ek gösterge, öğrenci affı, kaçak ve bakaya olanlara bedelli askerlik olanağı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi.

Gazete Duvar'da yer alan 'Her şeye af geliyor' başlıklı habere göre  Meclis’e sunulan ek bütçe de yine 'seçimin ayak sesleri' olarak yorumlandı. Ancak iktidar cephesi “Seçimler zamanında yapılacak” tutumunda bir değişiklik olmayacağını söylüyor.

Kulislerde “ekonomik rahatlama sağlanmadan seçime gidilemez” denilirken erken seçim işareti olarak görülen adımların daha da fazlasının atılabileceği, “Daha bunlar ne ki” sözleriyle ifade ediliyor.

Kulislerde seçime giderken Emeklilikte Yaşa Takılanların taleplerinin karşılanması, kamu bankalarına olan borçların faizlerinin silinmesi, öğrencilerin ödemekte zorlandığı Kredi Yurtlar Kurumu kredi faizlerinin kaldırılması, akaryakıtta verginin indirilmesi gibi ekonomik adımlardan bahsedilirken çok tartışılabilecek bir başka iddiayı dile getirenler de var, o da genel af.

Kulislerde “Cumhuriyetin 100. yılında bir genel af neden olmasın?” deniliyor.

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