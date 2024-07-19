Flaş kulis: Soylu iki saatlik görüşmede Erdoğan'a kimleri şikayet etti?

Beştepe'deki Erdoğan-Soylu görüşmesinin yankıları sürüyor. Gazeteci Fikret Bila görüşmenin ayrıntılarını Halk Tv ekranlarında anlattı.



Soylu'nun makam aracını iade etmesi, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuracağını açıklaması gibi hamlelerin yerini bulduğunu belirten Bila, Soylu'nun böylece Erdoğan ile görüşme olanağı elde ettiğini söyledi.



Halktv.com'un haberine göre görüşme talebinin Soylu'dan geldiğini belirten Bila, şunları anlattı:



Soylu'nun Erdoğan'a bazı şikayetlerini aktardığı yönünde kulis bilgileri var. Özellikle AKP genel merkezinin kendisine korumadığı, sahip çıkmadığı yönünde şikayetleri var.



Özellikle genel merkezde hem İslamcı, hem küreselci bir grubun hakimiyeti olduğu, iki grubun da Soylu'yu partili saymadığı ve kendisini savunmayıp genel merkezden uzak tuttuğu yönünde bir şikayeti var. Ayhan Bora Kaplan davasının da kendisine bulaştırılmaya çalışıldığı yönündeki şikayetleri var. Bütün bunları Erdoğan'a aktardığı konuşuluyor."