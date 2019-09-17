Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Kulp Belediyesi'ne kayyım atandı /17 Eylül 2019 19:30

[FLAŞ] Kulp Belediyesi'ne kayyım atandı

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kulp Belediye Eşbaşkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine atandı. Taş dün tutuklanmıştı.

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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı saldırıdan sonra başlatılan soruşturmada tutuklanan Kulp Belediye Eşbaşkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyım olarak atandı.

HDP’DEN İLK AÇIKLAMA

Kayyım kararı sonrasında Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) ilk açıklama geldi. 

Partinin resmi Twitter hesabında, “Kulp Belediye Eş Başkanımızın patlama ile ilişkilendirilerek tutuklanması ve yerine kayyım atanması kumpastır, kayyım darbesini meşrulaştırmak için bir komplodur. Bu kumpası savaşın başlatılmasına gerekçe yapılan, ancak daha sonra çöken Ceylanpınar’daki tutuklamalardan biliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
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