[FLAŞ] Kulp Belediyesi'ne kayyım atandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı saldırıdan sonra başlatılan soruşturmada tutuklanan Kulp Belediye Eşbaşkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyım olarak atandı.







HDP’DEN İLK AÇIKLAMA





Kayyım kararı sonrasında Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) ilk açıklama geldi.





Partinin resmi Twitter hesabında, “Kulp Belediye Eş Başkanımızın patlama ile ilişkilendirilerek tutuklanması ve yerine kayyım atanması kumpastır, kayyım darbesini meşrulaştırmak için bir komplodur. Bu kumpası savaşın başlatılmasına gerekçe yapılan, ancak daha sonra çöken Ceylanpınar’daki tutuklamalardan biliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.