Samanyolu Haber /Dünya / FLAŞ! Macron, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden çıkarılmasını isteyecek /09 Kasım 2020 13:22

FLAŞ! Macron, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden çıkarılmasını isteyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Konseyi'ne Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin gümrük birliğinden çıkarılmasını teklif edeceği ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Fransa'nın önde gelen radyo kuruluşlarından Europe 1, Macron hükümetinin Tayyip Erdoğan'ın Paris'e yönelik son dönemde izlediği agresif tutuma karşılık böyle bir hamleye hazırlandığını aktardı.

Euronews'in aktardığı haberde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki saldırgan politikasını sürdürmesi ve Emmanuel Macron'a karşı "nefret" söylemlerini devam ettirmesi durumunda Avrupa'nın olası yaptırımları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Fransız hükümetinin Avrupa Konseyi'ne getireceği belirtilen bu konu Türk ekonomisini doğrudan etkileyebilecek önemde. Paris yönetimi bu seçenek üzerinde çalışıldığını fakat kararın alınabilmesi için Avrupa Birliği liderlerinin onayının gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile ilişkileri son dönemde daha da gerilen Yunanistan da, Ankara'ya ekonomik yaptırım uygulaması için bir süredir AB ülkelerine baskı uyguluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FLAŞ! Macron, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden çıkarılmasını... Sonraki Haber >>

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:51:33