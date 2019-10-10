Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Macron'dan harekat açıklaması /10 Ekim 2019 21:04

[FLAŞ] Macron'dan harekat açıklaması

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı askeri operasyonunun yankıları tüm dünya basınında yer almaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği harekat konusunda açıklamalarda bulundu. Macron, Barış Pınarı Harekatı'na devam eden Türkiye için "IŞİD'in halifeliğini inşa etmesine yardımcı olma riskini göze alıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekat için “IŞİD’in halifeliğini inşa etmesine yardımcı olma riskini göze alıyor” dedi.

Fransa’nın Lyon kentinde açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonu ‘mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirmesi’ çağrısında bulundu.

Macron, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda planladığı harekat öncesinde, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözcüsü Cihan Ahmed ile yüz yüze bir görüşme yapmıştı.
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