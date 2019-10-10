[FLAŞ] Macron'dan harekat açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği harekat konusunda açıklamalarda bulundu. Macron, Barış Pınarı Harekatı'na devam eden Türkiye için "IŞİD'in halifeliğini inşa etmesine yardımcı olma riskini göze alıyor" dedi.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekat için “IŞİD’in halifeliğini inşa etmesine yardımcı olma riskini göze alıyor” dedi.





Fransa’nın Lyon kentinde açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonu ‘mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirmesi’ çağrısında bulundu.





Macron, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda planladığı harekat öncesinde, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözcüsü Cihan Ahmed ile yüz yüze bir görüşme yapmıştı.