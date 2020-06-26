Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Manisa'da 5.5'lik deprem /26 Haziran 2020 10:42

FLAŞ... Manisa'da 5.5'lik deprem

AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedilen ve yerin 4.1 km altında (Kandilli'ye göre) meydana gelen sarsıntının ardından peş peşe artçı depremler de devam ediyor. VALİLİK: HASAR BİLDİRİLMEDİ Manisa Valiliği ise, depremin büyüklüğünü farklı açıkladı. Valilik, "merkez üssü Saruhanlı İlçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5,6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar bulunmamakla birlikte, dış mahallelerde inceleme devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendilerine rapor edilen can ve mal kaybı olmadığını duyurdu
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