[FLAŞ] Meral Akşener’den istifa açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya geldi. Tarihi Ulu Camii’ni ziyaret eden Akşener, Kapalı Çarşı’da esnafla bir araya geldi.







Partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığı’nda partililerle buluşan Akşener, daha sonra Mudanya’da bir otelde gazetecilerin sorularını cevapladı. İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Akşener, Mudanya esnafıyla da bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.





“TEŞKİLATLA TERS DÜŞTÜ”





Parti içerisinde yaşanan istifalara saygı duyulması gerektiğini belirten Akşener, şunları söyledi;





*Tuğba Hanım ile beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP’ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı.





*Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Parti’ye geçti. Dün istifa eden Tuğba Hanım’ın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu.





*İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle, istifa edeceğine dair konuşma yapmadı.





*O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğudur.





“TÜRKİYE’NİN ÇIKARINI TERCİH ETTİK”





Türkiye’nin çıkarını düşünerek 31 Mart seçimlerine girdiklerini belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürüdü;





*En çok üzerinde durduğum Bursa, Balıkesir ve İstanbul’du. Bursa’nın alınabilmesi için oy istemek için 10 ilçeyi tek tek dolaştım.





*Sonuç olarak Bursa da kaybedildi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun beyanıyla söylüyorum. ‘Biz bazı hatalar yaptık’ dedi. Biz İYİ Parti olarak bazı ikilemlerle karşılaştık.





*Burada ya partimizin ya da Türkiye’nin çıkarı. Birinden birini tercih edeceksiniz. Biz istişare ederek Türkiye’yi tercih ettik. Bu iş birliğinin sonucunda İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya alındı.





“VATANDAŞIN YÜZDE 65’İ PARLAMENTER DEMOKRASİ İSTİYOR”





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tutmadığını dile getiren Meral Akşener, “Sayın Erdoğan için de hayırlı olmadı. Biz fabrika ayarlarına dönmek zorundayız. Anketlerden çıkan sonuca göre vatandaşların yüzde 65’i parlamenter demokrasiye dönülmesini istiyor” ifadesini kullandı.