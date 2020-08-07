Samanyolu Haber /Ekonomi / FLAŞ... Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artırımı /07 Ağustos 2020 13:32

FLAŞ... Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artırımı

Merkez Bankası politika faizinden fonlamayı durdurdu, sıkışan likiditeyle Dolar/TL 7,33’ün altında

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Reuters haber ajansı, Merkez Bankası’nın politika faizi olan ve yüzde 8,25 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faiziyle yaptığı piyasa fonlamasını kestiğini ve bankaları gecelik piyasaya yönlendirdiğini yazdı.

Bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırılan haberde, Merkez Bankası gecelik borçlanma faizinin yüzde 9,75 seviyesinde olduğu hatırlatılıyor ve son kararla birlikte ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9,50’li seviyelere çıktığı belirtiliyor.

Reuters’ın aktardığı bu adımla, faizlerde yaklaşık 175 baz puanlık bir örtülü artırıma gidilmiş oldu.

Kararın ardından Dolar/TL kuru 7,36 üzerindeki seviyelerinden 7,33’ün altına geriledi.
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