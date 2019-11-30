Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı /30 Kasım 2019 16:07

[FLAŞ] Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi özelinde hava durumu uyarısı yayınladı. İstanbul ve çevresini etkilemesi beklenen sağanak yağış tahminlere göre kuvvetli olacak. Özellikle İstanbul'da boğaz çevresi yağıştan etkilenecek...

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Meteoroloji’nin son dakika uyarısıyla duyurduğu yağış için saatler kaldı. İstanbul’da öğlen saatlerinde güneşli olan hava ilerleyen saatlerde yerini sağanak yağışa bırakacak.

BOĞAZ ÇEVRESİNE DİKKAT!

Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde, yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

YARINDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yarından itibaren tüm yurtta sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Çarşamba günü yurdu etkilemeye başlayacak olan serin ve yağışlı hava Anadolu’da birçok şehirde kar yağışına sebep olacak.
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