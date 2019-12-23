Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Miçotakis'ten Türkiye açıklaması /23 Aralık 2019 19:30

[FLAŞ] Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib'den gelen tüm Avrupa'yı etkileyebilecek yeni göç dalgasına" ilişkin açıklamasına Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İdlib'ten kaçan 80 bin sığınmacının Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladığı” açıklamasına, Atina'dan yanıt geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile varılan mülteci mutabakatına sadık kalarak, göç meselesini baskı aracı olarak kullanmaması gerektiğini söyledi. Hükümet çevrelerine dayandırılan haberde Miçotakis'in, sığınmacıların Avrupa'ya gönderilmek yerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması halinde, Ankara'ya yardıma hazır olduklarını defaatle ifade ettiği belirtildi. Ancak Atina, ek mali yardımın baskı yoluyla değil, AB ile yapılacak müzakereler yoluyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada, "80 binden fazla sığınmacının bombalı saldırılara maruz kalan İdlib'ten kaçarak Türkiye'ye doğru hareket halinde olduğunu söylemiş ve "Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" diye konuşmuştu.

Bu göç dalgasının Yunanistan'da ve tüm Avrupa ülkelerinde hissedilebileceğini belirten Erdoğan, çatışmaların durmaması halinde 2015'teki mülteci krizine benzer manzaraların yaşanabileceğini hatırlatmıştı.

Atina’nın "katılaşan" iltica politikaları

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatına rağmen Türkiye’den Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısında son dönemde artış gözleniyor.

Atina, geçen hafta Türkiye'den önümüzdeki yıl içerisinde 100 bin yeni sığınmacının geleceğini tahmin ettiklerini ve 2020’de 10 bin sığınmacıyı Yunan adalarından Türkiye'ye sınır dışı etmeyi planladığını duyurmuştu.

İnsanlık dışı koşullarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışan sığınmacılara ev sahipliği yapan Yunanistan'da merkez sağdaki Miçotakis hükümetinin iktidara gelirken verdiği sözlerden biri de daha katı bir iltica ve göç politikasıydı. Bu doğrultuda geçen Kasım ayında sığınmacıların Türkiye’ye sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yeni iltica yasası Meclis'ten geçmişti.

Göç ve iltica politikası, hak örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştirilen Yunan hükümeti, yeni yasal düzenleme kapsamında Ege adalarındaki üç büyük mülteci kampını kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Sisam, Sakız ve Midilli Adası'ndaki her biri 4 bin 500 kişi kapasiteli bu kamplarda toplam 27 bin sığınmacıdan en az 15 bininin kapalı "gözaltı merkezi" niteliğindeki yerleşkelere alınacağı belirtilmişti.

Atina, plan kapsamında Türkiye sınırının denetimini de sıkılaştıracağını duyurmuştu.
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