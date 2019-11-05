Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Nabil Dirar'dan 2 yıllık sözleşme /05 Kasım 2019 19:33

[FLAŞ] Nabil Dirar'dan 2 yıllık sözleşme

Fenerbahçe Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.Fenerbahçe, 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.

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Dirar, 2017 yılında Monaco’dan sarı-lacivertli ekibe dahil olmuştu. 33 yaşındaki Faslı futbolcu bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

Nabil Dirar: Çok mutluyum

“Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşme imzaladım. Bunun için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber hem bu sene hem de bir sonraki sene güzel işler başarırız.” Damien Comolli: Nabil Dirar, takımımızın önemli oyuncuları arasında bulunuyor

“Nabil Dirar ile sözleşme yenilediğimiz için çok mutluyuz. Dirar, takımımızın önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Farklı mevkilerde oynayabilen, teknik direktörümüz, başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızın performansını çok beğendiği bir oyuncu. Belki insanlar Dirar'ın takım içindeki davranışlarını bilemeyebilir ancak her zaman olumlu düşünen ve takım arkadaşlarına moral veren bir oyuncu olduğunu da eklemem gerekiyor. 

Onunla iki yıllık sözleşme yenilediğimiz için mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda takımımızın geleceği konusunda da sözleşmelerinin bitmesine kısa süre kalan oyuncularımız ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla ilgili de güzel haberleri önümüzdeki haftalarda açıklayacağımızı düşünüyorum."

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