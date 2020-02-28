[FLAŞ] NATO İdlib kararını açıkladı

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'de Beşşar Esad rejiminin saldırıları devam etmekte. 2018'deki ateşkese acilen geri dönülmeli ve İdlib'de mahsur kalan insanlara yardım gönderilmelidir. Türkiye bu çatışmalardan en fazla etkilenen NATO üyesidir. Türkiye ile NATO arasında iletişim yolları açık olacaktır" açıklamasında bulundu.







NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti" dedi.





Türkiye'nin İdlib konusunda NATO'yu bilgilendirmeye devam ettiğini belirten Stoltenberg, "NATO olarak pratikte de destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Stoltenberg, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini açıklamıştı.