Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Ölenlerin sayısı 812'ye yükseldi /08 Nisan 2020 20:21

[FLAŞ] Ölenlerin sayısı 812'ye yükseldi

Türkiye’de korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 87 artarak 812’ye yükseldi. 4 bin 117 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 38 bin 226’ya çıktı.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 87 kişi daha korona virüsünden öldü. 4 bin 117 yeni vaka tespit edilirken 24 bin 900 test yapıldı. Toplam vefat sayısı 812’ye, vaka sayısı 38 bin 226’ya yükseldi. Bugüne kadar yapılan test sayısı da 247 bin 768’e ulaştı.

Yoğun bakımda 1492 hasta tedavi görürken, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 995 olarak açıklandı.İyileşen hasta sayısı 264 artarak 1846’ya yükseldi.

Son gelişmelerle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım” dedi.
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