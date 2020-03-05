Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] PFDK cezaları açıkladı! /05 Mart 2020 21:00

[FLAŞ] PFDK cezaları açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Kulübü'ne Gaziantep FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle tribün blokesi cezası verdi. Yeni Malatyaspor forması giyen Hadebe de 3 maç men cezası aldı.

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PFDK’nın 5 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. BtcTurk Yeni Malatyaspor’un futbolcusu Teenage Hadebe, Yukatel Denizlispor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR’A CEZA YAĞDI

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü’ne Fenerbahçe maçında 1’inci güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150 bin TL’lik para cezası verilirken, Antalyaspor’un kaleci antrenörü Şakir Özkayımoğlu, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası aldı, antrenör İbrahim Dağaşan ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasına çarptırıldı.

GALATASARAY’A İHTAR CEZASI

Medipol Başakşehir Kulübü’ne Gaziantep FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blokesi cezası verilirken, Hes Kablo Kayserispor’a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 24 bin TL’lik para cezası ve tribün blokesi cezası verildi. Öte yandan Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü’ne ise Gençlerbirliği maçındaki Sportif Ekipman Talimatı’na aykırılık nedeniyle ihtar cezası verdi.
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