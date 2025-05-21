Flaş rapor: 'Hizmet Hareketi gönüllüleri yüksek risk altında'

Raporda işkence ve kötü muameleye dair önemli tespitler de yer aldı: “İşten atılan veya tutuklananların çok az bir kısmı 15 Temmuz7a katılmakla suçlanmıştır. Çoğu, harekete üyelik iddiasıyla ve kamu görevlileri için uygunsuz şekilde kamu görevine atanma gerekçesiyle tutuklanmıştır. 15 Temmuz 2016'nın ardından tutuklananların çoğu gözaltında işkenceye maruz kalmıştır. Amnesty International ve Human Rights Watch, dayak, stres pozisyonları, yiyecek, su ve tıbbi bakımın engellenmesi, sahte infazlar, cinsel saldırı ve tecavüz vakalarını kaydetmiştir. İşkence genellikle polis tarafından, sıkça gayri resmi gözaltı merkezlerinde sorgulamalar sırasında ve bazen polis doktorlarının gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Mağdurlar arasında hakimler, savcılar, polisler, askerler ve diğer kamu görevlileri bulunmaktadır.”





TR724'ün haberine göre Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) tarafından yayınlanan Türkiye Ülke Bilgi Raporu, Türkiye’deki siyasi, ekonomik, sosyal ve insan hakları durumuna dair kapsamlı bir analiz sunuyor. Raporun ‘Siyasi Görüş’ bölümünde Hizmet Hareketine yönelik soykırıma varan hukuksuzluklar ve insan hakları ihlallerine de değiniliyor.





Hizmet Hareketi’ne yönelik AKP rejimi politikalarının, insan hakları savunucuları tarafından ciddi şekilde eleştirildiği aktarılan raporda, 15 Temmuz sonrası ilan edilen olağanüstü hal kapsamında 100.000’den fazla kişinin tutuklandığı, 330.000 kişinin göaltına alındığı, 130.000 kamu görevlisinin işten çıkarıldığı aktarılıyor.





Raporda, ‘tutuklamaların çoğunun Hizmet Hareketi ile bağlantı için zayıf kanıtlara dayandığı’ açıkça belirtiliyor. Örneğin, Bylock mesajlaşma uygulamasının kullanımı sıkça tek delil olarak gösteriliyor. 2017’de Ankara savcılığının, 11 bin 500 kişinin yanlışlıkla Bylock kullanıcısı olarak suçlandığını kabul ettiği hatırlatılıyor. Dolayısıyla ByLock’un ‘şüpheli’ bir delil olduğu ima ediliyor.





Rapordan bazı bölümler şöyle:





Terörle Mücadele Yasaları





Son on yılda, Türkiye Hükümeti binlerce kişiyi sözde terör suçlamalarıyla gözaltına almıştır. Bu kişiler arasında PKK ve Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilenler bulunmaktadır; Türkiye, F... veya Paralel Devlet Yapılanması (PDY) olarak adlandırmaktadır. PKK birçok hükümet tarafından (Avustralya dahil) terör örgütü olarak sınıflandırılırken, Hizmet Hareketi Türkiye dışında genellikle böyle tanınmamaktadır.





Terörizmle ilgili temel iç mevzuat, Terörle Mücadele Kanunu (1991, son olarak 2019’da değiştirildi) ile Ceza Kanunu’nun (2004) ilgili maddeleridir; bu maddeler arasında suç örgütleriyle ilgili 220. madde ve silahlı örgütlerle ilgili 314. madde bulunmaktadır. Bu yasalar, AİHM, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu tarafından belirsiz ve aşırı geniş kapsamlı olarak eleştirilmiştir.





Türk hukuku, 6722 Sayılı Kanun (2016) kapsamında terörle mücadele operasyonlarına katılan yetkililere yüksek derecede dokunulmazlık sağlamaktadır. Geriye dönük olarak uygulanan bu yasa, terörle mücadele operasyonlarına katılan herhangi bir asker veya sivilin herhangi bir suçtan yargılanması için yürütme organının iznini gerektirmektedir.





BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Özel Raportör’ün 2017 raporuna göre, bu yasa terörle mücadele güçlerine fiilen yargılanmama dokunulmazlığı tanımakta ve onlara yönelik işkence veya kötü muamele iddialarına ilişkin soruşturmaları zorlaştırmakta, hatta imkansız hale getirmektedir.





‘Cumhurbaşkanına Hakaret’





Raporda Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla yapılan tutuklamalara da değiniliyor:





Ceza Kanunu’nun (2004) 299(1). maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanına hakaret bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve suç alenen işlenirse ceza altıda bir oranında artırılır. Hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanı adına dava açabilir. Ülke içindeki kaynaklara ve uluslararası insan hakları gözlemcilerine göre, bu yasa hükümet eleştirmenlerini susturmak için yaygın şekilde kullanılmıştır.





Almanya merkezli bir haber sitesi olan Turkish Minute, 2014’ten bu yana bu yasa kapsamında 160.000’den fazla kişinin soruşturulduğunu, 45.000 kişinin suçlandığını ve 13.000 kişinin mahkum edildiğini bildirmiştir.





Hakaret davalarının çoğu gazetecilere uygulanmış, ancak yazarlar, politikacılar, sporcular, öğrenciler, akademisyenler ve okul çocuklarına da dava açılmıştır. Öne çıkan bir davada, Temmuz 2018’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesinin yurtdışına para transferi yaptığını iddia ederek Erdoğan’a hakaretten suçlu bulunmuş ve 359.000 TL (o dönemde 100.000 AUD) para cezasına çarptırılmıştır.





Daha yakın tarihli davalar arasında, Mayıs 2024’te bir cumhurbaşkanlığı kortejine küfrettiği iddia edilen 16 yaşındaki bir genç ve Temmuz 2023’te bir WhatsApp grubunda paylaşım yaptığı için suçlanan 14 yaşındaki bir çocuk bulunmaktadır.





Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında yargılanan çoğu dava hapis cezasıyla sonuçlanmamakta, ancak suçlananların çoğu yargılama öncesi gözaltında zaman geçirmektedir. Ülke içindeki kaynaklar, DFAT’a 299. maddenin kullanımının gazeteciler ve sıradan vatandaşlar arasında bir korku ve oto-sansür ortamı yarattığını belirtmiştir.





Olağanüstü Hal





Raporun ‘Olağanüstü Hal’ bölümünde ise AKP hükümetinin OHAL bahanesiyle parlamentoyu fesh ettiği aktarılıyor. OHAL’in, hukukun dışına çıkan yetkililere ‘dokunulmazlık’ sağladığı kaydediliyor.





15 Temmuz 2016’nın ardından Türkiye Hükümeti, üç aylık bir ülke geneli olağanüstü hal ilan etmiştir. Olağanüstü hal, yedi kez üç aylık uzatma ile 18 Temmuz 2018 gece yarısında sona ermiştir.





Olağanüstü hal, hükümetin parlamentoyu bypass ederek kararname ile yönetmesine olanak tanımış ve kararname çerçevesinde hareket eden idari yetkililere hukuki, idari, cezai ve mali dokunulmazlık sağlamıştır. Kasım 2016’da Yargıtay, kararnamelerin yargısal denetime tabi olmadığını hükmetmiştir.





Hükümet, olağanüstü hal kapsamında geniş kapsamlı yetkilere sahip 32 kararname çıkarmıştır. Bu yetkiler arasında, Hizmet Hareketi gibi ‘terörist’ örgütlerle bağlantılı kamu görevlilerini işten çıkarma, kurum ve kuruluşları kapatma ve hakimlerin görevden alınması bulunmaktadır.





İnsan hakları gözlemcileri, tıbbi merkezlerin kapatılmasından araçlarda kış lastiği kullanımına kadar olağanüstü halle ilgisiz konuları düzenleyen kararnameler hakkında endişelerini dile getirmiştir. Parlamento, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kararnamelerin çoğunu kalıcı olarak kabul etmiştir.





Hükümet, Şubat 2023 depremlerinin ardından tekrar üç aylık bir olağanüstü hal ilan etmiştir. Bu dönemde, hükümetin depreme yanıtını eleştiren sosyal medya paylaşımlarını sansürlemek için ‘dezenformasyon yayma’ ve ‘provokatif paylaşımlar yapma’ya karşı yasalar kullanılmış ve Twitter geçici olarak yasaklanmıştır; bu, hayatta kalanların kurtarma çabalarını engellediğini iddia etmiştir.





Hizmet Hareketi





Raporun 'Gülen Hareketi' başlıklı bölümünde Hizmet’in, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vaazlarına dayanan bir dini hareket olduğu aktarılıyor. “Cemaat (‘topluluk’) veya Hizmet (‘hizmet’) olarak da bilinen hareket, dini, eğitim ve sosyal organizasyonları içeren bir sivil toplum hareketine dönüşmüştür.” denilen raporda, şu ifadeler kullanılıyor:





İnsan hakları gözlemcileri, Türkiye Hükümeti’nin bireyleri Hizmet Hareketi ile ilişkilendirmek için net kriterler yayınlamadığını ifade etmiştir. Bazı durumlarda, Hizmet Hareketi ile bağın tek kanıtı, yetkililerin yalnızca Hizmet Hareketi için oluşturulduğunu iddia ettiği Bylock mesajlaşma uygulamasının kullanımı olmuştur.





Diğer tutuklama ve işten çıkarmalar, Asya Bankası (hareketle bağlantılı olduğu iddiasıyla hükümet tarafından kapatılmıştır) ile finansal işlemler, harekete bağlı bir sendika veya derneğe üyelik, kamu hizmetinde veya orduda hızlı terfi, çocuğun harekete bağlı bir okula gitmesi, açıklanmayan polis veya gizli servis raporları, sosyal medya bağlantılarının ve internet tarama geçmişinin analizi veya iş arkadaşlarından veya komşulardan gelen bilgiler gibi gerekçelere dayanmıştır.





Tutuklananların çoğu, kendilerine karşı kanıtları görme veya kendilerini savunma fırsatı bulamamıştır. Olağanüstü Hal Uygulamaları İnceleme Komisyonu (İnsan Hakları Çerçevesi’ne bakınız) işten çıkarmaları incelemek için kurulmuş, ancak genellikle orijinal kararları onaylamıştır.





Suçlanan Hizmet Hareketi Gönüllülerinin Muamelesi





15 Temmuz'in ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, yetkililer toplu tutuklamalar gerçekleştirmiş ve çok sayıda şüpheli Hizmet Hareketi gönülvereni kamu hizmetinden, ordudan, polisten, yargıdan ve akademiden çıkarmıştır. 2019’da, Dışişleri Bakanlığı’nda eski çalışan olan şüpheli sayılanların kaybolmaları ve işkenceye uğradıklarına dair güvenilir raporlar bulunuyordu. Türk Ulusal Polisi bu raporları reddetmiştir.

İngiltere Hükümeti’ne göre, Temmuz 2022 itibarıyla, Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 100.000’den fazla kişi tutuklanmış, 330.000’den fazla kişi gözaltına alınmış, 12.000’den fazlası hapiste kalmış ve 67.000 kişi hala soruşturma altındadır. 130.000’den fazla kamu görevlisi işten çıkarılmış ve 5.000’den fazla akademisyen kovulmuştur.





İşkence ve Kötü Muamele





İşten atılan veya tutuklananların çok az bir kısmı 15 Temmuz'a katılmakla suçlanmıştır. Çoğu, harekete üyelik iddiasıyla ve kamu görevlileri için uygunsuz şekilde kamu görevine atanma gerekçesiyle tutuklanmıştır.





15 Temmuz'un ardından tutuklananların çoğu gözaltında işkenceye maruz kalmıştır. Amnesty International ve Human Rights Watch, dayak, stres pozisyonları, yiyecek, su ve tıbbi bakımın engellenmesi, sahte infazlar, cinsel saldırı ve tecavüz vakalarını kaydetmiştir.





İşkence genellikle polis tarafından, sıkça gayri resmi gözaltı merkezlerinde sorgulamalar sırasında ve bazen polis doktorlarının gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Mağdurlar arasında hakimler, savcılar, polisler, askerler ve diğer kamu görevlileri bulunmaktadır.

Tutuklular ayrıca avukata erişim veya avukat seçme hakkının engellenmesi ve uzun süre suçlama olmaksızın tutulma gibi diğer hak ihlallerine maruz kalmıştır. Bir acil durum kararnamesi uyarınca, ‘terörist’ şüpheliler 30 güne kadar suçlama olmaksızın tutulabiliyordu. Ayrıca, özellikle Ekim 2024’te olmak üzere, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının zorla Türkiye’ye geri getirildiği zorla kaybolma vakaları da iddia edilmiştir.





İş bulmaları engelleniyor





Yetkililer, işten atılanların listelerini (fişleme listeleri) yayınlamış ve bunları devlet sosyal sigorta sisteminin (SGK) kayıt sisteminde işaretlemiş, bu da onların kamu veya özel sektörde alternatif iş bulma şanslarını önemli ölçüde azaltmış ve sosyal olarak damgalanmalarına neden olmuştur.





İşten atılanlar gelirlerini ve sosyal yardımları, tıbbi sigorta ve emeklilik hakları dahil, kaybeder. Birçoğunun pasaportu iptal edilir. Çeşitli kararnameler, işten atılan kamu görevlilerinin ‘kamuya ait evlerden 15 gün içinde tahliye edileceğini’ özellikle belirtir. Şüpheli olarak değerlendirilenlerin aile üyeleri de seyahat yasakları, pasaportların el konulması, varlıkların dondurulması ve kamu yönetimi işlerinden çıkarılma gibi etkilerden zarar görmüştür.





15 Temmuz'un hemen ardından, Bylock mesajlaşma uygulamasını kullanan binlerce kişi tutuklanmış veya gözaltına alınmıştır. Çok sayıda vakada, Bylock kullanımı, Hizmet Hareketi’ne destek iddiasının tek kanıtı olarak belirtilmiştir. Aralık 2017’de Ankara savcılığı, yaklaşık 11.500 kişinin ayrı bir uygulamanın Bylock sunucularına bilmeden yönlendirilmesiyle yanlışlıkla suçlandığını tespit etmiştir. Bu bulgu, yaklaşık 1.000 gözaltının serbest bırakılmasının yolunu açmıştır.





Liseli öğrenciler tutuklanıyor





Temmuz 2016’dan bu yana hükümet, Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 1.000 işletmeyi ya ele geçirmiş ya da yönetici atamıştır; bu, Şubat 2025’te de devam etmiştir. Bir STK olan Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü’nün 2023 raporuna göre, Türk yetkililer 2016’dan bu yana şüpheli Hizmet Hareketi gönüllülerine ait yaklaşık 50 milyar USD’lik varlığa el koymuş, bunu ‘keyfi ve intikamcı’ bir mülkiyet hakkı ihlali olarak tanımlamıştır.





Şüpheli Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik toplu tutuklamalar devam etmektedir. Örneğin, Ocak ve Şubat 2025’te yetkililer en az 650 kişiyi tutuklamıştır. İsveç merkezli bir STK olan Stockholm Özgürlük Merkezi’ne göre, 2024’te yetkililer, şüpheli Hizmet Hareketi üyelerine karşı 4.902 operasyon düzenlemiş, 6.727 kişiyi gözaltına almış ve 935 kişiyi tutuklamıştır. Bu, Mayıs 2024’te 13 ila 17 yaşları arasında 14 lise öğrencisinin tutuklanmasını içermektedir. Suçlamaları, bir daireyi paylaşma, çalışma grubuna katılma ve birlikte sinemaya gitme üzerine dayanıyordu.

Aralık 2023’te, 400’den fazla polis memuru Hizmet Hareketi bağlantıları iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Ülke içindeki kaynaklar, Türkiye’de tutuklanan diğer kişiler gibi, şüpheli Hizmet Hareketi gönüllülerinin de bazen polis tarafından dövüldüğünü veya diğer kötü muamele türlerine maruz kaldığını, ancak ‘aşırı’ işkencenin artık çok daha az yaygın olduğunu belirtmiştir.





‘Haydutluk’ da rapora girdi!





Yurtdışında yaşayan ve Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen Türk vatandaşlarının faaliyetleri, özellikle yüksek profilli ve harekete destek geçmişine sahip olanların, izlenebilir ve gözetlenebilir. İzleme, çevrimiçi veya fiziksel olarak,

Türk devleti adına veya onun adına hareket eden kişiler tarafından gerçekleşebilir.





Türkiye dışında bulunan bir STK olan Nordic Monitor, Mayıs 2021’de, Hizmet Hareketi bağlantılı önde gelen bir organizasyonla ilişkili bir Türk asıllı Avustralya vatandaşının 2019’da Avustralya’daki bir üniversitede özel bir toplantıda Türk devleti adına izlendiğini bildirmiştir. Turkish Monitor’a göre, bu kişi Türkiye’ye dönerse tutuklanma riskiyle karşı karşıyadır.





Türk Hükümeti, yurtdışında yaşayan şüpheli gönüllüleri takip etme ve geri getirme taahhüdünde bulunmuş ve sık sık yüksek profilli bireylerin iadesini talep etmiştir. Yazım anında, DFAT, Avustralya dahil Batı ülkelerinde yaşayan şüpheli sayılanların Türkiye’ye iade edildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Yurtdışında yaşayan ve Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen Türk vatandaşlarının kaçırıldığı ve zorla Türkiye’ye geri getirildiği durumlar olmuştur.





15 Temmuz'un ardından, suçlanan Hizmet Hareketi gönüllüleri ve yurtdışındaki diğer kişilerle ilgili zorla kaybolma raporları ortaya çıktı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2024’te Türkiye’nin Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilen yurtdışındaki Türk vatandaşlarını kaçırmaya devam ettiğini ve onları yargılanmak üzere Türkiye’ye zorla geri getirdiğini bildirdi. Bu, Ekim 2024’te UNHCR’ye kayıtlı dört Türk sığınmacının, aralarında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bir yeğeninin de bulunduğu, Kenya’dan kaçırılarak Türkiye’ye geri getirilmesini içeriyor.





Kırgızistan’dan MİT tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirilen eğitimci Orhan İnandı’nın işkenceyle kırılan eli sakat kaldı.

Freedom House’un 2021 raporuna göre, 2016’dan bu yana Kosova, Moğolistan, Sudan ve Azerbaycan dahil 17 ülkeden 58 kişi, çoğunlukla PKK veya Hizmet Hareketi ile bağlantı, aynı zamanda sol hareketler ve uluslararası terör örgütleriyle ilişki suçlamalarıyla Türkiye’ye geri getirildi. Bu geri getirmelerin çoğu, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yerel yetkililerin bilgisi veya rızası olmadan gerçekleştirildi.





Hizmet Hareketi üyeleri yüksek risk altında





DFAT, Hizmet Hareketi üyeliğiyle suçlananların, tutuklama, yargılama ve gözaltında fiziksel istismar şeklinde resmi ayrımcılıkla yüksek risk altında olduğunu değerlendirmektedir. Bu, bireylerin 15 Temmuz'a karıştığına dair güvenilir kanıtlar varsa veya kamu görevini uygunsuz şekilde elde ettiği ya da kötüye kullandığına dair kanıtlar varsa haklı olabilir. Diğer durumlarda, Hizmet Hareketi üyeliği için kanıt yükü, özellikle 15 Temmuz 2016 girişimi öncesinde harekete üyeliğin yasa dışı olmaması ve suçlananların kendilerini savunma yeteneğinin sınırlı olması nedeniyle güvenilir kanıt standartlarını karşılamamaktadır.

Üyelikle suçlanan kamu görevlilerinin usulüne uygun süreç olmadan işten çıkarılma ve çok sayıda başka yaptırıma maruz kalma olasılığı yüksektir. Çözüm yollarına erişim yavaştır. DFAT, Hizmet Hareketi üyeliğiyle suçlananların, isimlerinin yayınlanması yoluyla ve damgalanma dahil toplumsal ayrımcılıkla yüksek risk altında olduğunu değerlendirmektedir.



